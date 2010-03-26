На Сумщині борги із заробітної плати зросли до 70 млн. гривень

Заборгованість із виплати заробітної плати в Сумській області продовжує зростати: за оперативними даними, станом на 20 березня вона становить майже 70 мільйонів гривень, що на понад 30 мільйонів більше, ніж на відповідний період минулого року. Більш як 27 мільйонів гривень – це борг 71 економічно активного підприємства.

Як повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Ігор ВАКУЛА, незважаючи на раніше застосовані заходи на підприємствах усіх форм власності їх керівниками допускаються грубі порушення трудового законодавства, зокрема в частині недотримання строків виплати заробітної плати, нездійснення її індексації, нарахуванні та виплаті мінімального її розміру, мають місце і факти приховування сум заборгованості, виплати зарплати «в конвертах» тощо.

З початку поточного року за результатами прокурорських перевірок порушено 20 кримінальних справ. 7 справ уже направлено до суду, крім того, внесено 22 протести, які розглянуто і задоволено. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування виплачено майже 10 мільйонів гривень заробітної плати, до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто 31 посадову особу підприємств, установ та організацій різних форм власності.

І.ВАКУЛА назвав найбільш резонансні кримінальні справи з порушених. Зокрема, прокуратурою Білопільського району порушено кримінальну справу стосовно колишнього голови правління ВАТ «Білопільський машинобудівний завод», який із жовтня 2008 про липень 2009 років за наявності коштів на рахунках підприємства та в касі товариства не проводив виплату заробітної плати, внаслідок чого виникла заборгованість на суму 730 тисяч гривень. Справа з обвинувальним висновком направлена до суду.

Конотопською міжрайонною прокуратурою порушено справу стосовно генерального директора ЗАТ «Конотопагроспецбуд», який упродовж 5 місяців тримав своїх працівників на голодному пайку, заборгувавши їм понад 57 тисяч гривень заробітної плати.

Прокуратурою Ковпаківського району м. Суми на ТОВ НВП «Промсофт» виявлено факт не проведення розрахунків із 12-ма звільненими працівниками підприємства, внаслідок чого заборгованість перед ними становить 30 тисяч гривень. Стосовно директора підприємства порушено кримінальну справу за частиною 1 ст. 172 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Органи прокуратури Сумщини продовжують проводити перевірки на предмет додержання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю, а також установами та організаціями вимог законодавства про оплату праці та зайнятість населення.