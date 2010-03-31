В Україні пройде ІІІ міжнародний фестиваль "Парк Київська Русь"

З 24 квітня по 17 жовтня пройде найтриваліший у світі і наймасштабніший у країнах СНД та Європи ІІІ міжнародний фестиваль “Парк Київська Русь”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН президент благодійної організації «Слов’янський фонд», автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Він нагадав, що у с. Копачів Обухівського району Київської області на території у 10 га створюється Центр культури та історії Київської Русі “Парк Київська Русь”. У парку буде відтворено образ Дитинця - Кремля Києва V-ХІІІ ст. з максимальною історичною достовірністю, з використанням усіх існуючих на сьогодні наукових, археологічних та етнографічних даних.

“Мета полягає у створенні культурно-історичного туристичного центру, який приваблюватиме туристів з усього світу і сприятиме поліпшенню іміджу України на світовій арені”, - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Він повідомив, що ІІІ міжнародний фестиваль “Парк Київська Русь” відбудеться у рамках цього проекту. За словами В.ЯНЧЕНКА, понад 10 тисяч артистів різних жанрів з України, країн СНД, а також США, Канади, Польщі, Франції, Німеччини та Австралії будуть перевтілюватися у богатирів, лицарів та прекрасних дам, злих чаклунів і відважних героїв, скоморохів, князів і вікінгів.

Очікується, що гостями фестивалю стануть представники культурної, наукової, дипломатичної та бізнес-еліти України, СНД та Європи.

У рамках фестивалю пройдуть богатирські битви ХІ, ХІІ і ХV ст., лицарські турніри, День Києва, День Ярила, Медовий спас, фестиваль каскадерів, зустріч “Бабиного літа”, лучний турнір та інші видовищні заходи.

«Це будуть масові, яскраві видовища, які мають нагадати киянам, ким ми були. Фестиваль спрямований на популяризацію нашого коріння, яким є місто Київ - один зі стовпів світової цивілізації», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Програма заходів розрахована на широку аудиторію. Кияни і гості столиці матимуть змогу відпочити, набратися вражень і дізнатися щось нове з історії стародавнього Києва.

“Ми покажемо киянам і гостям міста ту нашу спадщину, якою ми маємо пишатися і завдяки якій ми маємо нашу сучасну державу, нашу незалежність і нашу автентичність, яка називається український народ”, - додав В.ЯНЧЕНКО.

Окрім фестивальних днів насичену розважальну програму парк запропонує відвідувачам кожної суботи та неділі.

У фестивалі планує взяти участь народний артист України, член опікунської ради проекту «Парк Київська Русь» Богдан СТУПКА, який був присутнім на прес-конференції. Він зазначив, що хоче підтримати цей проект, який може перерости у надзвичайно цікаве свято, на яке приїжджали б гості з усього світу.

Президент Ліги каскадерів Олександр ФІЛАТОВ, у свою чергу, повідомив, що провідні каскадери світу погодилися дати майстер-класи і відкрити усі секрети свої роботи. “Цього не робилося ніколи, кожен майстер тримає свої секрети при собі”, - додав він.

Виконавчий директор Фонду розвитку журналістики ім. А.Москаленка Юрій НЕСТЕРЯК повідомив, що благодійна організація “Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка” і “Слов’янський фонд” започатковують спільний проект - медіа-центр “Парк Київська Русь”. У рамках проекту оголошується щорічний конкурс на краще журналістське відтворення історико-культурної та духовної спадщини України. Спеціальне журі визначатиме переможців за галузевими напрямками: телерадіожурналістика, друковані ЗМІ, інформаційні агентства та інтернет-видання, фотожурналістика. Лауреати конкурсу ІІІ міжнародного фестивалю “Парк Київська Русь”, окрім грошової премії та цінних подарунків, отримають статус дійсного члена медіа-клубу “Парк Київська Русь” 17 жовтня 2010 року.