Відновлення іменних залізничних квитків – обмеження свободи людини

Запровадження іменних залізничних квитків є неправомірним обмеженням свободи людини, стверджують у своєму зверненні до глави уряду Миколи АЗАРОВА й міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА близько 50 громадських організацій.

«Переважну більшість експертів, які висловлюються проти такої системи квитків, непокоїть неповага до прав людини з боку МВС, адже таким чином кожну людину вважають потенційним злочинцем, а такого не може бути в демократичній країні», - розповіла «Німецькій хвилі» співробітниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Марина ГОВОРУХІНА.

Правозахисники зауважують, що запровадження повного контролю за пересуваннями громадян характерне для поліцейських держав, а не демократичних. У зверненні сказано, що в Україні нині відсутній захист персональних даних. А за таких обставин небезпечно збирати до однієї бази інформацію про всі пересування людей залізничним транспортом.

Таким чином, «персоніфіковані» залізничні квитки порушують право на приватність, гарантоване Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини. М.ГОВОРУХІНА додає, що це зрештою просто незручно: «А якщо людина забула чи загубила у відрядженні паспорт? А якщо помилка у прізвищі? Тоді вона вже не зможе скористатись потягом».

Правозахисниця прогнозує великі черги за квитками, особливо під час Євро-2012, тим більше, що й прізвища часто будуть вказані у паспортах латиною, отже, процес видачі квитків триватиме значно повільніше. Що ж до безпеки пасажирів, правозахисники наголошують: «Організована злочинність та терористичні організації, якими лякає МВС, є достатньо озброєними, щоб використовувати підроблені посвідчення особи. Отже, це нововведення майже не вплине на їхню злочинну діяльність».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» відмінила продаж квитків за паспортами чи іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.

14 квітня 2010 р. генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК повідомив журналістам, що «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з дедалі частішими випадками міжнародного тероризму.

За його словами, продаж квитків за паспортами означає більше порядку на залізницях і менше зловживань з квитками.

Він наголосив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків нині в процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалено спільно МВС і «Укрзалізницею» впродовж 1-2 місяців.

«Після цього рішення буде передано на затвердження уряду», – сказав гендиректор «Укрзалізниці».