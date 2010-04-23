Вода із Київського водосховища відповідає вимогам санітарних норм

Вода із Київського водосховища відповідає вимогам санітарних правил і норм.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, посилаючись на результати лабораторних досліджень води.

Зокрема, в межах обстеження прибережної захисної смуги Київського водосховища було проведено відбір проб води та ґрунту в місцях найбільш вірогідного стихійного літнього відпочинку населення для дослідження за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками.

За результатами досліджень встановлено, що відібрані проби ґрунту відповідають вимогам за всіма показниками. У пробах води встановлено відхилення лише за санітарно-хімічним показником (запах - 3 при нормі – 2). Водночас у СЕС зазначити, що щорічно у весняний та осінній періоди року в діапазоні температур від 6 до 14 градусів Цельсію, на водозаборах з поверхневих джерел (річки Дніпро, Десна) фіксується явище, пов’язане з виникненням характерних інтенсивних рибних запахів у воді. За даними профілюючого Інституту гідробіології Академії наук України, виникнення у воді різних відтінків рибного запаху реєструється у всьому світі. Це явище співпадає з інтенсивним розвитком ряду діатомових водоростей.