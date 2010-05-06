Ветерани Львова безкоштовно користуватимуться послугами таксі

9 травня ветерани другої світової війни зможуть безкоштовно користуватися послугами таксі у Львові. Таку можливість ветеранам надали громадська організація «Асоціація «Львівське таксі» та Львівська обласна професійна спілка таксистів, повідомляє Львівська міська рада.

Як розповів заступник голови «Асоціація «Львівське таксі» Остап ДУМА, ветерани та супроводжуючі особи зможуть замовити радіо-таксі, також на 3-х стоянках у Львові працюватимуть по дві машини для ветеранів. «Це стоянки на вул. Володимира Великого, на вул. Коперника та на пл. Петрушевича. На цих машинах будуть відповідні наліпки», - говорить О.ДУМА.

Замовити автомобіль можна, зателефонувавши в інформаційно-диспетчерські служби таксі міста. Безкоштовна послуга надаватиметься 9 травня з 8:00 ранку до 20:00 год. у межах Львова. Підтверджуючий документ – посвідчення учасника війни. Безкоштовно перевозитимуть ветеранів 9 фірм таксі: «Економ таксі» - тел.: 243-08-08; «Таксі П’ятнашки» - тел.: 274-15-15; «Таксі 1568» - тел.: 15-68; «Таксі Комфорт» - тел.: 295-00-00, 243-42-43; «Таксі 240-55-55» - тел.: 240-55-55; «Таксі 1506» - тел.: 15-06; «Таксі 1616» - тел.: 16-16; «Таксі Леви» - тел.: 298-75-75; «Таксі Міфи» - тел.: 241-9-111