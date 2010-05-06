У Чернівцях подорожчав проїзд у громадському транспорті

Від сьогодні у Чернівцях вступили у дію нові підвищені тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусі, яка була 75 копійок, тепер становить 1 гривню. Подорожчав у середньому на 25 копійок також проїзд в автобусах.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, з 6 травня вартість проїзду у Чернівцях в автобусах великого класу становить 1,50 грн. (була 1,25 грн.), в автобусах малого та середнього класу при довжині маршруту до 10 км – 1,75 грн. (була 1,50 грн.), в автобусах малого та середнього класу при довжині маршруту понад 10 км – 2 грн. (була 1,75 грн.)

Вартість місячних проїзних квитків у тролейбусах встановлена у розмірі 50 грн. для громадян, 15 грн. – для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання, 30 грн. – для студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання, середніх спеціальних закладів та учнів ПТУ.