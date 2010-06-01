У Києві підвищили тарифи на гарячу воду і опалення

Київська міськдержадміністрація з 1 липня підвищила тарифи на комунальні послуги з гарячого водопостачання і централізованого опалення для населення на 34% і 41% відповідно.

Це закріплено розпорядженням Київської міськдержадміністрації (№392) від 31 травня 2010 року.

Згідно з документом, тариф на гарячу воду для населення за наявності лічильника складає 11,75 гривен за 1 куб. м, при його відсутності в квартирах з ваннами, обладнаними душем, - 41,14 гривен за людину в місяць; у квартирах з умивальниками, мийками душем - 27,61 грн. за людину в місяць; у квартирах з сидячими ваннами, обладнаними душем, - 32,89 грн. за людину в місяць.

Крім того, тариф на централізоване опалення за наявності лічильника з 1 червня складає 184,41 грн. за 1 Гкал, при його відсутності - 2,26 грн. за 1 кв. м опалювальній площі.

Розпорядження також зобов`язує головне управління з питань цінової політики КМДА підготувати проект розпорядження про поетапний, з 1 вересня і 1 листопада 2010 року, приведення тарифів на комунальні послуги з постачання гарячої води і централізованого опалення до економічно обгрунтованого рівня.

Нагадаємо, в квітні міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр Попов, коментуючи зниження ціни на російський газ, заявив, що тарифи на житлово-комунальні послуги цього року збільшуватися не будуть.

Як повідомлялося, раніше міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич заявив, що уряд заборонив місцевим радам підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги.

ТСН