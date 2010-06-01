В Україні стало менше “ніжок Буша”

Згідно з даними Держкомстату України, за перший квартал 2010 року обсяги імпорту м’яса птиці (маються на увазі частини тушок і субпродукти) в Україну знизились на 53,2% порівняно з відповідним періодом минулого року. Така динаміка супроводжувалася суттєвими змінами у географічній структурі імпортних поставок, зазначає заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, повідомляє прес-служба УАК.

Повідомляють, що протягом першого кварталу цього року обсяг імпорту птиці із США складав 9,6 тис. тонн, що на 75% менше за відповідний показник 2009 року (37,8 тис. тонн). У зв’язку із цим частка американської продукції у загальному обсязі імпортованої птиці знизилась з 75,3% до 40,7%.

Експерти зазначають, що американські постачальники знизили ціну на 29%, до 1007 дол. США за тонну, але їм це не допомогло. На фоні інших країн продукція із США (в основному стегенця) знаходиться у найвищому ціновому сегменті. Угорщина, яка імпортує в Україну м`ясо птиці за найнижчою ціною (655 дол. США за тонну) частково зайняла вивільнену нішу, збільшивши обсяги імпорту у 3,2 рази до 2,3 тис. тонн.

Вітчизняні птахівники високими темпами нарощують не тільки обсяги внутрішнього виробництва, але й експорту. У зв’язку із цим внутрішній попит з боку населення змістився у бік вітчизняного охолодженого м’яса птиці. Протягом січня-квітня цього року було вироблено 218 тис. тонн охолодженого м’яса птиці, що на 12% більше минулорічного показника. Обсяги експорту м’яса птиці (тушок, не різаних на частини) зросли більш ніж у 5,1 рази, з 1,6 до 8,1 тис. тонн.

Попит з боку переробних підприємств, як завжди, залишається високим на низькосортну дешеву продукцію для подальшої переробки на м’ясні вироби. Для цього їм підходить м’ясна сировина з Угорщини та Нідерландів.

В УАК зазначають, що зниження обсягів імпорту м’яса птиці відбулося за рахунок зниження попиту з боку населення на американські курячі стегенця, а низький рівень доходів українського населення спонукає переробників купувати низькосортну м’ясну сировину.