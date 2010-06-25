Парламент Кенії виступає за регулювання споживчих цін
10:08, 25 червня 2010Права споживачів
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Президент думає
Парламент Кенії схвалив законопроект, який дозволяє уряду країни контролювати ціни на ряд товарів, включаючи кукурудзу, рис, цукор, пшеницю і бензин.
У президента Кенії є три тижні на те, щоб визначити своє ставлення до законопроекту.
Кенійська асоціація виробників попереджає, що цей захід може призвести до браку найважливіших продуктів харчування і палива.
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