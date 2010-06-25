Парламент Кенії виступає за регулювання споживчих цін

Парламент Кенії схвалив законопроект, який дозволяє уряду країни контролювати ціни на ряд товарів, включаючи кукурудзу, рис, цукор, пшеницю і бензин.

У президента Кенії є три тижні на те, щоб визначити своє ставлення до законопроекту.

Кенійська асоціація виробників попереджає, що цей захід може призвести до браку найважливіших продуктів харчування і палива.

ВВС