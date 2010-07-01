ДАІ призупинила фотовідеофіксацію порушень швидкісного режиму
До ухвалення законодавчої бази
Державна автомобільна інспекція призупинила фотовідеофіксацію порушень швидкісного режиму на дорогах до ухвалення відповідної законодавчої бази.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, на сьогодні ДАІ не працює зі стаціонарними засобами фотовідеофіксації, й інспектори виконують такі дії в автоматичному режимі з обов’язковою зупинкою автомобіля-порушника з подальшим складанням на місці відповідного протоколу.
«Розсилання так званих «листів щастя» не здійснюється ДАІ і здійснюватися не буде, тому що у ДАІ немає законних підстав вживати такі заходи», - сказав В.РЕЗНІКОВ.
Він зазначив, що такі листи ДАІ припинило надсилати з липня минулого року.
У свою чергу начальник управління Департаменту ДАІ Олег СІРИЙ зазначив, що Державтоінспекція тимчасово припинила фотовідеофіксацію порушень, у тому числі через рішення судів, велику кількість скарг, негативний суспільний резонанс до приведення у відповідність законодавчої бази. У ДАІ зазначили, що наразі робоча група розробляє правову базу і методичні рекомендації з використання інспекторами засобів фотовідеофіксації порушень на дорогах.
Водночас, як зазначив В.РЕЗНІКОВ, якщо буде поставлено завдання щодо зменшення випадків смертей та травмувань на дорогах без складання адміністративних протоколів, й відповідна процедура буде прописана в законі, фотовідеофіксація порушень без зупинки транспортного засобу буде відновлена.
Продовжуючи тему, О.СІРИЙ поінформував, що на даний час в ДАІ використовується близько 1500 приладів фіксації порушення водіями швидкості руху, серед яких 380 вимірювачів швидкості «Візир», один – TruCAM. Всі інші прилади не мають функції фотовідеозйомки. Прилади відеоспостереження, які наразі встановлені на автошляхах, є власністю управлінь автодоріг і спостерігають за інтенсивністю руху.
Крім того, О.СІРИЙ зазначив, що рік-два тому ДАІ вивчала питання встановлення подібних відеокамер, визначивши приблизно 5 тис. місць, де можна було б їх встановити, але на сьогодні не має можливості для їх встановлення.