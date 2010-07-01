ДАІ призупинила фотовідеофіксацію порушень швидкісного режиму

Державна автомобільна інспекція призупинила фотовідеофіксацію порушень швидкісного режиму на дорогах до ухвалення відповідної законодавчої бази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир РЕЗНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, на сьогодні ДАІ не працює зі стаціонарними засобами фотовідеофіксації, й інспектори виконують такі дії в автоматичному режимі з обов’язковою зупинкою автомобіля-порушника з подальшим складанням на місці відповідного протоколу.

«Розсилання так званих «листів щастя» не здійснюється ДАІ і здійснюватися не буде, тому що у ДАІ немає законних підстав вживати такі заходи», - сказав В.РЕЗНІКОВ.

Він зазначив, що такі листи ДАІ припинило надсилати з липня минулого року.

У свою чергу начальник управління Департаменту ДАІ Олег СІРИЙ зазначив, що Державтоінспекція тимчасово припинила фотовідеофіксацію порушень, у тому числі через рішення судів, велику кількість скарг, негативний суспільний резонанс до приведення у відповідність законодавчої бази. У ДАІ зазначили, що наразі робоча група розробляє правову базу і методичні рекомендації з використання інспекторами засобів фотовідеофіксації порушень на дорогах.

Водночас, як зазначив В.РЕЗНІКОВ, якщо буде поставлено завдання щодо зменшення випадків смертей та травмувань на дорогах без складання адміністративних протоколів, й відповідна процедура буде прописана в законі, фотовідеофіксація порушень без зупинки транспортного засобу буде відновлена.

Продовжуючи тему, О.СІРИЙ поінформував, що на даний час в ДАІ використовується близько 1500 приладів фіксації порушення водіями швидкості руху, серед яких 380 вимірювачів швидкості «Візир», один – TruCAM. Всі інші прилади не мають функції фотовідеозйомки. Прилади відеоспостереження, які наразі встановлені на автошляхах, є власністю управлінь автодоріг і спостерігають за інтенсивністю руху.

Крім того, О.СІРИЙ зазначив, що рік-два тому ДАІ вивчала питання встановлення подібних відеокамер, визначивши приблизно 5 тис. місць, де можна було б їх встановити, але на сьогодні не має можливості для їх встановлення.