На Рівненщині 25% перевіреної продукції не відповідало вимогам

Протягом червня 2010 року інспектори держнагляду ДП „Рівнестандартметрологія” провели 23 перевірки суб`єктів господарювання Рівненщини.

Як повідомляє прес-служба Держспоживстандарту України, вимогам нормативної документації не відповідало 25,2% продукції.

Зазначають, що за результатами перевірок видано 12 приписів про заборону реалізації партій продукції, 15 приписів про заборону реалізації усієї продукції, винесено 20 постанов про накладення штрафів на загальну суму 58 тис. 402 грн.

Під час перевірки одного з приватних підприємців Рівненської області встановлено, що перевірені партії вареної ковбаси „Лікарська” вартістю 1100 грн. та „Любительська” вартістю 1087 грн. не відповідали вимогам ДСТУ 4436:2005 „Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м`ясні. Загальні технічні умови” за неналежним маркуванням батонів. Крім того, перевірені партії сосисок „Елітні” вартістю 1012 грн. та вареної ковбаси „Вершкова” вартістю 1012 грн. не відповідали вимогам технічних умов через завищену масову частку фосфору (0,6% при вимозі не більше 0,4%).

Під час перевірки з’ясували, що продукція зазначеного виробника не пройшла регіональної дегустаційної комісії у встановленому порядку, а контроль продукції не налагоджений у відповідності з вимогами нормативної документації. За результатами перевірки підприємцю видано припис про усунення виявлених порушень, приписи про заборону реалізації перевіреної продукції та застосовано адміністративно-господарський штраф на суму 10 тис. 340 грн.