Проблеми Karya Tour не зменшать потоку туристів до Туреччини

Проблемна ситуація однієї з туркомпаній у Туреччині не зменшить потоку туристів до цієї країни.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловила в.о. президента Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Олена ШАПОВАЛОВА.

«Наше завдання – зменшити негативний вплив даної події на ринок і на попит зокрема, оскільки Туреччина була, є і буде найулюбленішим і наймасовішим напрямком для подорожей громадян України. І Туреччина навіть торік, попри світову кризу в економіці і попри спад у загальному турпотоці, відзвітувала про збільшення потоку. Так, не набагато, та все-таки. Цього року приріст уже становить близько 18%. Ми жодним чином не боїмося спаду туристичного потоку. Бо навіть зараз до 20 числа вже неможливо вилетіти до Туреччини – квитків немає. Зараз усі рейси заповнені, і невдовзі навіть дефіцит путівок спостерігатиметься», - відзначила О.ШАПОВАЛОВА.

За її словами, АЛТУ веде роботу з консолідації можливих позовів і уточненню переліку турагентів, які виявилися втягнутими в дану ситуацію з туроператором Karya Tour. «Як асоціація ми хочемо мінімізувати збитки для постраждалих турагентів. Бо туроператори продають свої продукти через турагентів. І ті турагенти, які працювали з Karya Tour, це й наші турагенти зокрема, це наші колеги, тому ми їм і допомагаємо», - відзначила вона.

Крім того, сказала О.ШАПОВАЛОВА, існують туристи, які вже заплатили гроші за тури до Туреччини, які повинні відбутися, але тепер, через причини, пов`язані з Karya Tour, не відбудуться. «Надавати відпочинок на безкоштовній основі цим туристам ніхто не зможе. Тут стоїть завдання повернути гроші. Оскільки Karya Tour не повідомляє, яким чином це буде зроблено, тому ми допомагатимемо турагентам готувати консолідовані позови до Karya Tour з повернення цих грошей», - відзначила вона. За її словами, на даний момент є інформація десь про 100 чоловік, у яких є путівки, але які не змогли вилетіти до Туреччини в ці вихідні.

У турагентів, які продавали пакети туроператора Karya Tour, можуть бути проблеми з поверненням коштів. «На даний момент агенти згідно із законом про туризм, продаючи турпутівки, зобов`язані підписувати договори від імені туроператора. Проте, враховуючи вади в нашому законодавстві, дуже багато агентів підписують свій варіант договору – один, той, який їм зручний. І він, як правило, на одній сторіночці. Ось одразу хочу сказати, що з юридичної точки зору у тих агентів, які, реалізовуючи путівки Karya Tour, підписували свій варіант договору, а не договір туроператора, шансів повернути гроші буде дуже мало», - заявила О.ШАПОВАЛОВА.

За її словами, саме тому для розв’язання таких проблем в майбутньому АЛТУ ініціює вдосконалення законодавчо-нормативного забезпечення туристичної сфери. Зокрема, необхідне введення обов`язкового страхування цивільної відповідальності суб`єктів турдіяльності; розширення ролі саморегулювання у сфері туризму; введення добровільної сертифікації турагентів; впровадження типових умов договору на туристичне обслуговування й агентського договору між туроператором і турагентом. Пропозиції направлено АЛТУ до Верховної Ради, Мін’юсту і Держслужби туризму і курортів.