У Криму відбудеться міжнародне авторалі «Yalta-rally-2010»

У Криму 10-12 вересня вшосте пройдуть Міжнародні змагання «Ялта-ралі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ялтинської мерії, перешкодою для проведення в Криму етапу Кубка світу цього року стала неможливість укласти контракти щодо трансляції ходу змагань з провідними світовими телекомпаніями на суму 1 млн. дол.

«Таких грошей не знайшли, але Євген ЧЕРВОНЕНКО (організатор Yalta-rally) не втрачає надії, що наступного року його мрія здійсниться», - зазначили у мерії.

Схема проведення змагань залишиться колишньою, маршрути не змінюються.

Більше уваги бути приділено безпеці глядачів - їх, як і торік, доставлятимуть мікроавтобусами на заздалегідь відведені майданчики по трасі.

Як розповіли організатори, вже починається трансляція рекламних роликів на всіх провідних телеканалах країни. Висвітлювати захід приїдуть більш як 500 журналістів.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році авторалі проходили в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі, селищ Соколине, Орлине і Оползневе.

Загальна дистанція ралі становила близько 600 км звивистих доріг гірського Криму.

Український екіпаж у складі Олександра САЛЮКА-молодшого і Адріана АФТАНАЗІВА став абсолютним переможцем авторалі-2009.