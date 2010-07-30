У Запоріжжі штрафують за порушення благоустрою міста

У Запоріжжі місцева влада почала штрафувати громадян за порушення правил благоустрою міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької міськради, так, у Ленінському районі міста відбулося засіданні адміністративної комісії районної адміністрації, на якому було ухвалене рішення про притягнення до відповідальності п`яти осіб "за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів) ".

"Комісія розглянула шість адміністративних протоколів, складених співробітниками підрозділу з охорони навколишнього середовища при управлінні Державної служби охорони при ГУМВС України у Запорізькій області. До адміністративної відповідальності притягнуто п`ятеро осіб. Загальна сума накладених штрафів становить 1 тис. 768 грн.", - повідомили у прес -службі, не уточнивши при цьому, за які саме порушення на громадян були накладені штрафи.

Довідка. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи накладаються за торгівлю в невстановлених місцях, наклеювання оголошень, встановлення рекламних щитів у невстановлених місцях і непроведення покосу трав.