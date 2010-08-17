У Києві реконструюють Поштову площу

У Києві буде здійснено реконструкцію Поштової площі, у зв`язку з чим у 2012 році буде закрито трамвайний рух на ділянці від Контрактової площі до моста Патона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом, комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» доручено здійснити демонтаж трамвайних колій у межах виконання робіт з реконструкції Поштової площі та будівництва транспортної розв’язки біля станції метро «Дніпро». Після демонтажу усі матеріали будуть передані КП «Київпастранс».

Виконання зазначених робіт здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2012 рік по об’єктах «Реконструкція Поштової площі у Подільскому районі» та «Будівництво транспортної розв’язки біля станції метрополітену «Дніпро» у Печерському районі».