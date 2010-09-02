Влада Рівненщини не дозволить вивозити гречку за межі області

Влада Рівненщини вважає за доцільне залишити в області весь цьогорічний урожай гречки, щоб таким чином задовольнити попит населення на цей продукт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської облдержадміністрації, на цьому наголосив голова ОДА Василь БЕРТАШ під час засідання її колегії.

За його словами, аграрії області можуть забезпечити більш як 60% споживчої потреби мешканців області у гречці, оскільки цього року її посіяли дещо більше, ніж торік – на площі 3,4 тисячі гектарів. За прогнозами, очікується врожай гречки на 500 тонн більше, ніж торік.

Для стабілізації цін обласна влада також запланувала зустріч з виробниками гречки та підприємствами роздрібної торгівлі (в т.ч. мережевої). На думку першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія ЮХИМЕНКА, це допоможе домовитися учасникам зустрічі про прямі поставки гречаної крупи для реалізації населенню області. Забравши цілий ланцюг посередників, вдасться на порядок здешевити продукцію, переконане керівництво області.

Основний виробник гречки на Рівненщині — ДП “Радивилівський комбінат хлібопродуктів” – припинив продаж цієї крупи ще 15 серпня. Як пояснили в Управлінні агропромислового розвитку Рівненської ОДА, це відбулося через відсутність сировини для виготовлення крупи.

На продуктових ринках Рівненщини кілограм гречки нині коштує 10-16 грн.

В Управлінні агропромислового розвитку Рівненської ОДА порахували, що з початку року середні роздрібні ціни на цю крупу в області зросли на 101,4%, а в серпні - на 6,7%.