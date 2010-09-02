Світові ціни на продовольство зросли на 5%

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила, що світові ціни на продовольство досягли найвищого рівня за останні два роки. Зростання вартості сільськогосподарської продукції, на думку експертів FAO, частково пояснюється засухою в Росії і введенням заборони на експорт зерна з цієї країни, повідомляє британська телерадіомовна корпорація ВВС.

Індекс цін на продовольство в період з липня по серпень зріс на 5%, повідомляє міжнародна організація. Водночас, він ще на 38% нижчий за свій рекордний пік, який був зафіксований навесні 2008 року.

Два роки тому стрибок цін на продовольство був спровокований рекордною ціною на нафту, високим попитом на біопаливо, а також найнижчим рівнем з 1982 року сільськогосподарським запасом, вважає FAO.

FAO також знизила свій прогноз на глобальне виробництво основних продуктів харчування в 2010 році, зокрема на 1,8% зменшився прогноз урожаю зернових.

Очікується, що у всьому світі цього року зберуть 651,7 млн. тонн пшениці в порівнянні з 679 млн. тонн роком раніше. Світові запаси пшениці знизяться до 192 млн. тонн до червня 2011 року в порівнянні з 197 млн. тонн на кінець липня 2010 року, прогнозує Міжнародний зерновий союз (International Grains Council, IGC).

ВВС