Світові ціни на продовольство зросли на 5%
Досягли найвищого рівня за останні два роки
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила, що світові ціни на продовольство досягли найвищого рівня за останні два роки. Зростання вартості сільськогосподарської продукції, на думку експертів FAO, частково пояснюється засухою в Росії і введенням заборони на експорт зерна з цієї країни, повідомляє британська телерадіомовна корпорація ВВС.
Індекс цін на продовольство в період з липня по серпень зріс на 5%, повідомляє міжнародна організація. Водночас, він ще на 38% нижчий за свій рекордний пік, який був зафіксований навесні 2008 року.
Два роки тому стрибок цін на продовольство був спровокований рекордною ціною на нафту, високим попитом на біопаливо, а також найнижчим рівнем з 1982 року сільськогосподарським запасом, вважає FAO.
FAO також знизила свій прогноз на глобальне виробництво основних продуктів харчування в 2010 році, зокрема на 1,8% зменшився прогноз урожаю зернових.
Очікується, що у всьому світі цього року зберуть 651,7 млн. тонн пшениці в порівнянні з 679 млн. тонн роком раніше. Світові запаси пшениці знизяться до 192 млн. тонн до червня 2011 року в порівнянні з 197 млн. тонн на кінець липня 2010 року, прогнозує Міжнародний зерновий союз (International Grains Council, IGC).