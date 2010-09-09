У Бучі відкрили сучасний мостовий перехід через річку Ірпінь

«Укравтодор» сьогодні у м. Буча (Київська обл.) відкрив сучасний мостовий перехід через річку Ірпінь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укравтодору».

Згідно з повідомленням, на місці аварійного моста, побудованого ще в 1958-1959 рр., відкрито новий міст, завдовжки в 140 метрів, основні параметри якого відповідають вимогам дороги першої категорії.

Габаритні розміри моста розширено з 7 до 9,5 метрів і, оскільки міст розташований на території населеного пункту, на ньому передбачено не лише тротуар, але й освітлення.

Одночасно виконано роботи з ремонту ділянки дорогі завдовжки в 835 метрів.

«Сучасні довговічні конструкції та матеріали, використані під час капітального ремонту моста, забезпечать відмінну експлуатацію цього об`єкту», - сказав голова Державної служби автомобільних доріг України Володимир ДЕМІШКАН.

Згідно з повідомленням, до ремонту міст через Ірпінь перебував у аварійному стані - несуча здатність і габаритні параметри не відповідали діючим нормативним вимогам та існуючій інтенсивності руху, яка на цій ділянці дороги становить більш як 25 тисяч автомобілів на добу. Прогінні будови, опори моста мали істотні дефекти.

Проект капітального ремонту моста розроблено інститутом ДП "Укрдіпродор", а ремонтно-будівельні роботи виконано ЗАТ "МБУ-3" м. Київ.

Міст розташовано на дорозі Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін), яка є важливою міжнародною автомобільною дорогою в системі дорожньої мережі України і поєднується з напрямом європейської автомагістралі Е-373 «Люблін - Ковель-Київ».