Захист прав споживачів туристичних послуг посилять

Уряд ухвалив зміни до Закону України «Про туризм» щодо інформування споживача туристичних послуг. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 2 вересня, повідомляє прес-служба КМУ.

За повідомленням, метою прийняття законопроекту є захист прав споживачів туристичних послуг, надання споживачам необхідної, доступної та своєчасної інформації про туристичний продукт, що забезпечить можливість їх свідомого і компетентного вибору.

Згідно із законопроектом, туроператор зобов’язаний дотримуватись всіх умов надання туристичного продукту, зазначених в пропозиції до укладання договору на туристичне обслуговування.

Діятиме прозорий порядок зміни ціни туристичного продукту із обов’язковим інформуванням споживача про механізм розрахунку нової ціни туристичного продукту.

Крім того, буде встановлено перелік обов’язкових істотних умов, які мають бути зазначені в договорі на надання туристичних послуг.

Існуватиме механізм відшкодування всіх збитків та незручностей у випадку невиконання або часткового виконання туроператором договору на надання тур послуг.

Проект закону зареєстрували у Верховній Раді України.