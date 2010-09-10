На Хмельниччині зменшилася кількість шкідливих викидів

У Хмельницькій області впродовж січня-червня 2010 року кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення зменшилась на 2,7% і становить 7,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, у сумарній кількості шкідливих речовин, що надійшли в атмосферу, викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили, відповідно, 1437 та 8 т.

Крім цих речовин, у січні-червні 2010 року в атмосферу було викинуто 879,4 тис. т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Найбільше викидів в атмосферу спостерігалося у районах: Кам’янець-Подільському – 3,7 тис. т, Красилівському – 1,6 тис. т, Дунаєвецькому – 300 т та містах Хмельницькому – 402,5 т, Шепетівці – 274 т.