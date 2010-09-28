Залізничне сполучення з Борисполем відкриють через два роки

Залізничне сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» може бути відкрито через 2 роки.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку, про це міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО сказав сьогодні під час урочистого відкриття залізничного сполучення на Дарницькому мосту в Києві.

Міністр зазначив, що вже багато що зроблено для запуску залізничного сполучення. «Сьогодні вже нічого не заважає за два роки запустити рух такого електропоїзда», - сказав він.

За словами К.ЄФИМЕНКА, проект залізничного сполучення столиці з аеропортом «Бориспіль» буде розроблено до кінця року. «Зараз прийнято постанову Кабінету міністрів України про проектування, й ми плануємо в грудні 2010 року закінчити проектно-дослідні роботи, прорахувати кошторис», - повідомив міністр.

К.ЄФИМЕНКО зазначив, що йдеться не про будівництво нового залізничного маршруту, а фактично про об`єднання існуючих ділянок і їх продовження. Попередньо планується, що маршрут зв`язуватиме станції Жуляни - Київ-Пас. - ст. Лівий берег - ст. Дарниця і кінцева зупинка - аеропорт “Бориспіль”. Міністр зазначив, що електричка до Борисполя проходитиме саме по новому Дарницькому мосту.

Як повідомляв УНІАН, китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол. на будівництво залізничної гілки, яка зв`яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня в Китаї в присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона збудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується почати в 2011 році й завершити через три роки. Крім будівництва, китайська сторона відповідатиме за навчання персоналу й забезпечення якості роботи нової магістралі.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України розпорядженням від 28 липня 2010 р. №1567-р визначив організацію залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль». Згідно з вказаним документом, реалізація проекту запланована на 2010-2012 роки. Згідно з розпорядженням, термін розробки ТЕО - до 1 грудня 2010 р.