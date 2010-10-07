На Миколаївщині незаконно підвищують комунальні тарифи

На Миколаївщині місцеві органи влади, порушуючи чинне законодавство, масово ухвалюють рішення про підвищення житлово-комунальних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії в Миколаївській облдержадміністрації заявив голова ОДА Микола КРУГЛОВ.

Так, за його словами, без висновків Державної комісії з контролю за цінами у Миколаївській області (а це обов`язковий етап при підвищенні тарифів - УНІАН) Дмитрівська сільська рада Березанського району затвердив тарифи на водовідведення для кількох сіл району. Також самостійно затвердили тарифи на водовідведення сільські ради сіл Антонівка, Рибаківка і Лимани. Крім того, Березанська сільська рада ухвалила рішення про підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів практично по всій курортній причорноморській зоні області.

М.КРУГЛОВ зазначив, що подібні приклади є практично у кожному районі області, хоча місцеві органи влади на даний час не мають повноважень підвищувати комунальні тарифи.

До 1 січня 2011 року право встановлювати тарифи на такі види комунальних послуг як централізоване водопостачання і водовідведення, а також постачання теплової енергії, має лише Національна комісія з регулювання електроенергетики (після 1 січня 2011 р. це буде робити Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг, яка у даний час формується). Роз`ясненню нового порядку встановлення комунальних тарифів і була присвячена колегія Миколаївської ОДА.

Із 145 матеріалів, надісланих житлово-комунальними підприємствами в обласну Державну інспекцію з контролю за цінами в Миколаївській області для аналізу обґрунтованості підвищення цін і тарифів, 75 одразу ж були визнані такими, які не можна розглядати, і були відправлені назад. За рештою 70 документів висновки інспекції були негативними, зазначив голова ОДА.

«Це свідчить про якість наданих матеріалів. Кожен робить все, що хоче, не зважаючи на закон», - сказав М.КРУГЛОВ.