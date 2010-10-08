Мережа «Наш Край» відкрила магазин у Києві

Торгова мережа «Наш Край» (Луцьк) 5 жовтня відкрила магазин «Наш Край» у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Як зазначається в повідомленні, торгова площа магазину, розташованого на вул. 40-річчя Жовтня, становить 100 кв. м.

Цей торговий об`єкт працює на умовах франчайзингу у форматі «експрес».

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (Луцьк) – національний оператор ринку рітейлу, представлений у трьох форматах: супермаркет, «магазин біля дому» і експрес. Стратегічне управління компанією здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, а тактичне – керуюча компанія «Наш Край-ЛЦ». На сьогодні в рамках стратегії розвитку мережі діє система франчайзингу.

Перший магазин мережі почав свою роботу в 2001 році. Станом на 8 жовтня 2010 року мережа «Наш Край» складається з 26 власних магазинів і 39 – франчайзингових.