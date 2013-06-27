В Україні відбудуться міжнародні форум та виставка з відновлюваної енергетики

V Міжнародний інвестиційний бізнес-форум та VI Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективніть та відновлювана енергетика – 2013» відбудуться в м.Києві 5-8 листопада 2013 року. Про це Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів повідомив в Туреччині під час дев’ятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, яке відбулось 25 червня в м. Анкара (Туреччина). В Туреччині Держінвестпроект презентує Національні проекти.

За словами Каськіва, українська сторона поінформувала колег з Турецької Республіки про роботу форуму й виставки, та запросила до участі представників профільних турецьких установ, організацій і компаній.

Довідка УНІАН. VI Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2013» відбудеться 5-8 листопада 2013 р. в Києві в Міжнародному виставковому центрі.

Основні тематичні розділи виставки: «Відновлювана енергетика» (сонячна, геотермальна, вітроенергетика, гідроенергетика), «Автономні джерела енергії» (котельне обладнання, когенераційні установки), «Альтернативні види палива», «Електрообладнання для відновлюваних і автономних джерел енергії».

Крім того, будуть представлені розділи: «Енергозберігаюче освітлювальне обладнання», «Енергозбереження в будівництві та експлуатації будівель», «Впровадження енергоефективних технологій у виробництво» та «Інвестиційні проекти України з енергоефективності».

Організатором заходу виступило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.