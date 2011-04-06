Президент виступає за зміну ролі прокуратури, міліції та СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що при ухваленні нового законодавства щодо кримінального судочинства роль прокуратури, міліції та СБУ має бути змінена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на церемонії складання присяги суддями, призначеними на посаду судді вперше.

«Переконаний, що підлягають зміні роль і місце у кримінальному судочинстві таких органів, як прокуратура, міліція та Служба безпеки», - сказав Президент.

За його словами, зараз іде кропітка робота над новою моделлю законів з кримінального судочинства.

«Застарілі постулати мають бути залишені у минулому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що нове кримінально-процесуальне законодавство має вирішити значущі проблеми, а саме реалізувати повною мірою принципи змагальності і рівності сторін, поваги до честі та гідності людини, дотримання принципу презумпції невинності тощо. «Завдяки комплексному підходу ми досягнемо бажаного результату – очищення суспільства від злочинних проявів з гарантуванням права на захист», - сказав глава держави.