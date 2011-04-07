Справу крадіїв картин радянської доби передано до суду

В Рівненській області передано до суду кримінальну справу щодо крадіжки картин радянських авторів та предметів побутової техніки з Млинівської художньої школи, а також картин з одного із закладів харчування у Полонському районі Хмельницької області.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Рівненській області, наразі досліджено всі факти діяльності злочинної групи, що скоїла ці крадіжки, кримінальну справу скеровано до суду.

Викрадачами виявилися троє мешканців Хмельницької області: раніше судимий 40-річний безробітний, 30-річний водій та їхній організатор — 38-річний громадянин Російської Федерації.

Як зазначається у повідомленні ВЗГ УМВС в Рівненській області, усі викрадені картини відносилися до радянської доби. Викрадення вирізнялися зухвалістю і набрали неабиякого суспільного резонансу.

За фактом крадіжки в Млинівській художній школі слідчим відділенням Млинівського РВ УМВС України в Рівненській області було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Пізніше, кримінальну справу за фактом крадіжки, яка вчинена у Хмельницькій області, об`єднано з кримінальною справою за фактом крадіжки у Млинові. Двох з трьох членів злочинної групи арештовано.