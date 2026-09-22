Подружжя купило 'капсулу часу' в селі: що знайшли у старій хаті (фото)

Подружжя з Києва мріяло про спокійне життя, але після купівлі будинку виявило старі меблі, мотлох, оголену проводку та відсутність комунікацій.

Подружжя з Києва вирішило залишити міську метушню та переїхати у власний будинок у селі. Однак замість омріяної тиші вони отримали стару хату, яка фактично залишилася "капсулою часу" з побутом минулого століття, пише "Фокус".

Марічка та її чоловік давно планували перебратися з міста у сільський будинок. Коли вони знайшли відповідний варіант, то без зволікань оформили угоду. Однак уже після придбання з'ясувалося, що на нових господарів чекає чимало роботи.

Зовні цегляна хата виглядала цілком звично. Усередині ж подружжя побачило інтер'єр, який десятиліттями ніхто не оновлював.

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Усередині – речі з минулого століття

У вітальні стоять старий сервант, дитячий синтезатор та килим. Там само подружжя знайшло мішки зі сміттям невідомого походження.

У спальні залишилися крісло-гойдалка, старі ковдри та подушки, а на тумбочці – ламповий телевізор.

Не кращий вигляд має і кухня. Там збереглися облуплена зелена фарба, оголена проводка, газова плита, старі меблі та саморобний гачок для рушників у формі дитячих долоньок.

Найбільша проблема – відсутність комунікацій

Втім, найбільшим випробуванням для нових власників став не старий мотлох. У будинку немає централізованого водопостачання та каналізації. Тож окрім прибирання та розбирання завалів, подружжю доведеться фактично з нуля облаштовувати інженерні мережі.

Свій стан Марічка показала на фотографії, зробленій у старому овальному дзеркалі на тлі обдертої зеленої стіни.

Попри побачене, господиня не планує здаватися. Подружжя вже почало розбирати старі речі, а наступним кроком має стати приїзд будівельної бригади. Фахівці повинні оцінити, скільки коштуватиме проведення води та каналізації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше чоловік купив 100-річну глиняну хату-мазанку біля Дністра та зараз активно її відновлює. У будинку вже проведено водопостачання, а також вивів каналізаційні труби від будинку до септика. Тож у кухні вже є холодна та гаряча вода.

Також чоловік активно працює над опаленням. Стару піч вже розібрали, а натомість він вже придбав чавунну піч на дровах. Він розраховує, що її має вистачити для обігріву близько 20 квадратних метрів. Зверху є варильна поверхня, тож у разі відключень на печі можна буде приготувати їжу.

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