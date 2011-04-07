У Херсоні затримано посадовця управління захисту прав споживачів
12:17, 07 квітня 2011Кримінал
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Попався на хабарі 5,5 тис. грн.
У Херсоні співробітники управління по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Херсонській області затримали за хабарництво головного спеціаліста сектору управління захисту прав споживачів.
Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, посадовець вимагав і отримав від приватного підприємця 5,5 тис. грн. «за не складання адмінпротоколу за порушення правил благоустрою міста».
За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Херсоніській області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України.
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