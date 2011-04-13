На Донеччині порушено сім кримінальних справ проти податківців

Донецьк. 13 квітня, УНІАН. За матеріалами відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Донецькій області за січень-березень поточного року стосовно працівників органів Державної податкової служби регіону і за фактами скоєння ними злочинів порушено сім кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації, порушені кримінальні справи за основними напрямами діяльності податкових органів: контрольно-перевіркова робота (перевірка суб`єктів господарської діяльності) - 2 справи; адміністрування і відшкодування податку на додану вартість - 3 справи; робота з податковим боргом (застосування податкової застави) - 2 кримінальні справи.

Зокрема, йдеться у повідомленні, наприкінці березня прокуратурою одного з районів м. Донецька було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України стосовно співробітників державної податкової інспекції. Встановлено, що цими податківцями не проведена документальна невиїзна (камеральна) перевірка податкової звітності з ПДВ комерційної структури, не складений акт про виявлене порушення закону про ПДВ, що призвело до завдання збитків державному бюджету в сумі понад 650 тис. грн (унаслідок ненарахування податкових зобов`язань із ПДВ).

За словами голови ДПА в Донецькій області Ігоря УСІКА, «керівництво Державної податкової служби поставило перед підрозділами внутрішньої безпеки завдання щодо посилення захисту податкової системи від корупції, виявлення і знешкодження незаконних схем мінімізації податків, які іноді виникають при сприяння працівників органів державної податкової служби».

«З такими співробітниками ми будемо без жалю прощатися», - заявив І.УСІК.