У Черкасах шахраї викрали з рахунків фірми 7 млн. грн.

Київ. 18 квітня. УНІАН. У Черкасах працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Черкаській області викрили злочинну групу, учасники якої шахрайським шляхом привласнили понад 7 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що в жовтні 2010 року одне з ТОВ уклало договір з комерційним банком про надання розрахункових послуг у системі «Кліент-банк». Згідно з умовами угоди, банк відкрив поточний рахунок підприємству та прийняв на себе зобов’язання щодо виконання його обслуговування.

«30 березня цього року, зловмисники незаконно дізнались про паролі доступу до системи «Кліент-банк» і за допомогою комп’ютерної техніки перевели на свою фірму понад 3,5 мільйона гривень, які належали вказаному ТОВ. Через кілька годин «хакерська атака» повторилась і рахунок жертви був спустошений ще майже на таку суму. Таким чином злодії незаконно заволоділи коштами підприємства у сумі 7 мільйонів 600 тисяч гривень», - зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба, у момент викриття та затримання зловмисники вже встигли перевести 3 мільйони 30 тисяч в готівку та привласнити. На даний час накладено арешт на рахунки, де знаходиться решта викрадених коштів.

Відносно фігурантів прокуратура міста Черкаси порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Слідство триває.

