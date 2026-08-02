Українські прикордонники перехопили російський БПЛА ZALA Z-20 на рекордній висоті

Безпілотник ZALA Z-20 було знищено на висоті майже 7 км.

Українські прикордонники перехопили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6858 метрів, що стало новим рекордом. Про це повідомили на сторінці "Північного кордону" Державної прикордонної служби України у Facebook.

Зазначається, що російські війська навмисно запускають розвідувальні дрони ZALA Z-20 на великих висотах, сподіваючись, що там вони залишаться недосяжними.

"Але для операторів STING 105-го прикордонного загону ДПСУ це не стало перешкодою. Нашим дроном ціль успішно перехопили на висоті 6858 метрів", - наголосили в Держприкордонслужбі.

За інформацією прикордонників, це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого безпілотника серед українських підрозділів, які працюють на цьому напрямку.

"І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище", – наголосили в ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони вперше збили російські дрони "Молнія" зі штучним інтелектом. Цілі були знищені наприкінці червня за допомогою дронів-перехоплювачів "Генерал Черешня AIR" та "Генерал Черешня Bullet" під час відбиття атаки на Запорізькому напрямку.

За словами українських військових, успішне знищення нових "Молній" є складним завданням, оскільки вони летять автономно і їх важко виявити.

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