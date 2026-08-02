Все тільки починається: синоптикиня відповіла, коли спека в Україні почне спадати

У Києві 3 серпня повітря сягне 34 градусів.

У найближчий тиждень на українців чекають температури в межах 30-36 градусів тепла.

Як повідомила на сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, до України прийшла спека, яка протримається увесь тиждень, і спадати почне лише орієнтовно після 8 серпня.

"Максимальна температура повітря очікується в межах +30...+36 градусів... при сильнішому сонці - на кілька градусів вище", - зауважила вона.

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За словами Діденко, по території України буде без опадів, а увечері 3 серпня на крайньому північному заході та півночі - короткі грозові дощі.

Водночас у Києві 3 серпня буде сухо та спекотно, із 32-34 градуси тепла. Утім, далі "спека зміцніє".

"На завершення тижня ймовірне послаблення спеки. Щоб дихнути легше - у нічні години температура повітря коливатиметься в межах +18...+23 градусів, часом до +25 градусів", - написала синоптикиня.

Звідки до України прийшла спека

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптик Віталій Постригань зазначив, що над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону. Ця система високого тиску створить "тепловий купол", що стискає розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру.

Так, надзвичайна спека очікується в Іспанії - до +46, а Польщу розігріє до +40. Водночас у центральних регіонах України очікується спека до +38. Триватиме така погода щонайменше тиждень - до 7 серпня.

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