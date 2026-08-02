Війни в Україні й Ірані зливаються у мегаконфлікт і поглинають нейтральні країни, - Fortune

За ударом України по танкеру Ірана в Каспійському морі послідувала атака на газовози в Середземному морі.

Війни в Ірані та Україні дедалі більше перетинаються й водночас розширюються, охоплюючи все більше країн – навіть тих, які заявляють про нейтралітет. Про це пише видання Fortune, аналізуючи наслідки "мегаконфлікту".

Нещодано Україна атакувала іранське вантажне судно, яке перевозило військові вантажі між Іраном і Росією Каспійським морем. Кілька днів по тому іранські безпілотники атакували танкери зі скрапленим природним газом у порту на середземноморському узбережжі Єгипту, що стало першим випадком атаки на країну під час війни з Іраном.

Як зазначає Ден Аламаріу, головний геополітичний стратег Alpine Macro, атака в Середземному морі може вплинути на ціни на газ у Європі, ставки судноплавства та вартість страхування. Це сталося на тлі вимог Ірану до європейських країн притягнути Україну до відповідальності за напад на судно в Каспійському морі.

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"Війни між Іраном та Україною можуть бути взаємопов’язані. За ударом України в Каспійському морі через кілька днів послідувало загоряння газовозів у Середземному морі. Можливо, це не збіг, існує ризик зближення двох конфліктів", – попередив експерт.

Україна у конфлікті на Близькому Сході

Експерт з питань Ірану Хамідреза Азізі навів кілька можливих причин удару України по іранському судну.

Одна з них полягає в тому, що Україна хоче продемонструвати свою цінність як партнера для США. Інша точка зору полягає в тому, що Ізраїль і США попросили Україну чинити тиск на Іран від їхнього імені, побоюючись, що будь-які атаки на іранську інфраструктуру спричинять удари по їхніх регіональних економічних активах.

Третя інтерпретація полягає в тому, що атака України була відповіддю на погрози повстанців-хуситів суднам у Баб-ель-Мандебській протоці.

Financial Times також вважає, що удар України міг бути попередженням про те, що іранське узбережжя Каспійського моря перебуває під загрозою і може бути використаний як важіль у переговорах зі США.

Колишній міністр оборони США Марк Еспер, який працював у першій адміністрації Трампа, раніше стверджував, що війну з Іраном слід інтернаціоналізувати, залучивши до неї союзників Америки в Азії та Європі, а також країни, що межують з Іраном, такі як Туреччина, Вірменія та Азербайджан.

Експерт з енергетики Даніель Єргін, віце-голова S&P Global, також заявив, що війна з Іраном розширюється географічно та геополітично.

"Подумайте про всі моря – Перську затоку, Червоне море, Середземне море, Чорне море, Балтійське море, Каспійське море – всі вони стали аренами нафтової війни", – сказав він.

Росія ескалює конфлікт

Зі свого боку, Росія також прагне розширити географію свого впливу. Протягом останніх тижнів сталося кілька інцидентів із падінням дронів у Румунії, а також російська ракета впала в Польщі, порушивши повітряний простір НАТО.

Центр аналізу європейської політики заявив, що ці інциденти свідчать про те, що "тіньова війна" Росії проти НАТО просувається на південь.

Війни в Ірані та в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран розглядав можливість нанесення ракетного удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судну в Каспійському морі, проте активні дипломатичні зусилля на даний момент дозволили стабілізувати ситуацію.

Тим часом ZEIT пише, що російсько-українська війна набирає обертів і вступає у фазу максимальної ескалації. Наслідки цього загострення відчують на собі навіть країни, які намагаються зберігати нейтралітет.

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