Міністр оборони Болгарії оскандалився через польські МіГ-29, на які претендує Україна

Болгарія не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації", заявила опозиція.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов опинився у центрі скандалу через заяву про те, що його країна хоче купити у Польщі запчастини для винищувачів МіГ-29.

Як пише видання BTA, міністра розкритикували представники парламентської опозиції. Зокрема, депутат від коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що країна повинна купувати сучасні літаки стандартів НАТО, а не МіГ-29.

"У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29", – сказав політик.

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Мірчев висловив думку, що Болгарія не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації", адже країни НАТО вже відмовляються від МіГ-29.

А молодіжна організація "Так, Болгарія", що входить до коаліції "Демократична Болгарія", пішла ще далі і припаркувала біля будівлі міноборони старий "Москвич" на знак протесту проти можливої купівлі запчастин до МіГ-29.

В організації заявили, що усі в країні переконалися, що Стоянов є палким прихильником ностальгії за соціалістичним минулим, тому цілком доречно, щоб у його гаражі стояв "Москвич".

Представник організації Тодор Петров заявив, що Стоянов робить необґрунтовані кроки, а Болгарія не повинна ставати "звалищем" старої російської військової техніки:

"Замість того щоб перетворювати Болгарію на Porsche, він перетворює країну та болгарську армію на "Москвич"".

Депутат від партії "Продовжуємо зміни" Радослав Рибарський також закликав не витрачати ресурси на відновлення старої військової техніки.

Ситуація навколо польський МіГів

24 липня міністр оборони Болгарії Стоянов направив запит до Польщі, Угорщини та ще кількох країн щодо наявності літаків МіГ-29 і запчастин до них. Він наголошував, що Болгарію цікавлять лише комплектуючі, а не самі літаки.

Відомо, що на польські МіГи претендує і Україна. В даний час Київ веде переговори з Варшавою щодо отримання винищувачів в обмін на технології БпЛА.

Делегація України після огляду польських МіГ-29 дійшла висновку, що їхній технічний стан настільки поганий, що Київ прийме їх тільки за умови, що Польща модернізує ці літаки за власний рахунок.

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