Уражено аеродром 'Енгельс', з якого злітаю бомбардувальники для ударів по Україні, - Генштаб

Там базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які застосовуються для ракетних ударів по Україні.

Сили оборони атакували російський військовий аеродром "Енгельс", внаслідок чого на його території виникла пожежа.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram-каналі, крім "Енгельса", уражено також Саратовський нафтопереробний завод, нафтобазу в Калузькій області та інші об'єкти російських окупантів.

Щодо аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії зазначається, що там "зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому".

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"Аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України", - підкреслили у Генштабі.

Саратовський нафтопереробний завод

НПЗ "Саратовський" у Саратові (Саратовська обл. Росії) було уражено у ніч на 2 серпня. Там було зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

"Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської Федерації", - зазначили у ГШ і додали, що масштаби збитків встановлюються.

Нафтобаза "Людиновська"

Також уражено було нафтобазу "Людиновська" у Людинові (Калузька обл. Росії).

Ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Інші об'єкти ворога

Крім того, уражено було місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників росіян в районі Навлі (Брянська обл. Росії).

А 1 серпня було уражено пункти управління БпЛА ворога в районах Ольхожемчугова (Курська обл. Росії), Берестка (Донецька обл.), Січневого (Дніпропетровська обл.) та Яблукового (Запорізька обл.).

Удари по Росії

Як повідомлялося, в ніч проти 2 серпня та вранці дрони атакували кілька регіонів Росії. Повідомлялося про удари по НПЗ у Саратові та по військовому аеродрому в Енгельсі. Крім того, постраждав склад Wildberries у Самарській області Росії.

Йдеться складу Wildberries в індустріальному парку "Новосемейкіно". Цей логістичний комплекс було відкрито у травні 2025 року, його площа становить близько 130 тисяч кв. м, а після повного запуску місткість має сягнути 120 мільйонів одиниць товарів.