Росіяни вдарили по поштовому терміналу під Харковом: є загиблий

Горіли вантажні автомобілі та контейнери.

Російські окупанти вдарили по поштовому терміналу в передмісті Харкова, там спалахнула пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу", - повідомив він.

Очільник ОВА додав, що згідно з попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. "Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу", - додав Синєгубов.

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Водночас, як повідомляється у соціальних мережах, йдеться про удар по терміналу "Нової пошти".

Оновлено 13.52. Згодом Синєгубов заявив, що внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова одна людина загинула.

Пожежа, яка вирувала, вже локалізована. Правоохоронці, медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває.

Удари Росії по "Новій Пошті"

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вже безліч разів били по "Новій пошті". Зокрема, у ніч на 25 липня вони влучили по території автодвору сортувального терміналу "НП" в Сумах. Внаслідок цієї атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників.

Крім того, днями росіяни вдарили по відділенню компанії у Вінницькій області. Унаслідок удару троє людей опинилися в реанімації, з них один - важкого ступеня. Ще пʼятеро людей зазнали легких ушкоджень.

30 липня російські окупанти поцілили у сортувальний термінал компанії в Полтаві, а також у логістичний термінал у Дніпрі.

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