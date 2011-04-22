Порушено справу проти посадовця Державного земельного кадастру

Запоріжжя. 22 квітня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього начальника Запорізького регіонального філіалу держпідприємства «Центр ДЗК» (Державного земельного кадастру – УНІАН).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Екс-керівнику запорізького представництва Державного земельного кадастру інкримінується здійснення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків».

За даними прес-служби, підставою для порушення кримінальної справи стало встановлення того факту, що «керівник, зловживаючи службовим становищем, дав вказівку перерахувати вартість робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою, внаслідок чого бути надмірно використано більш як 165 тис. грн. бюджетних коштів».

На сьогодні екс-керівник Запорізького регіонального філіалу держпідприємства «Центр ДЗК» перебуває під вартою.

Ведеться слідство.

