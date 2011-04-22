У Сумах масове отруєння дітей

Суми. 22 квітня. УНІАН. Масове харчове отруєння дітей сталося у Сумах. У міській школі №6 зафіксовано отруєння дітей 2 - 7 класів. Перші симптоми в учнів почали виявляти в середу, 20 квітня, наприкінці занять. Про це повідомили УНІАН у секторі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Сумській міській дитячій клінічній лікарні, кількість школярів, госпіталізованих із харчовим отруєнням, зросла до 21.

За даними Управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації, в школі були проведені санітарно-епідеміологічні заходи, а харчоблок наразі закритий. Приготовані шкільні обіди утилізують. Керівництво школи поки не схильне пов`язувати дитячу хворобу з харчуванням у закладі.

«Багато людей, вчителі, в яких власні діти навчаються в стінах нашої школи, вони, приміром, не харчувалися в навчальному закладі взагалі, але симптоми у них одні й ті самі», - розповіла директор школи Людмила НОВИК.

У четвер, 21 квітня, в Сумах відбулося засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення в найкоротші терміни чітко встановити, що стало причиною захворювання. Поки фахівці цього зробити не можуть.

«В основному поступають діти з гастроентостенальним синдромом, сказати однозначно, який збудник - вірус це або бактерія - поки неможливо», - підкреслив завідуючий інфекційним відділенням Сумської міської дитячої клінічної лікарні Сергій ТАТАРЕНКО.

У госпіталізованих дітей стан середньої тяжкості, але стабільний, підвищена температура, біль у животі, блювота.

За словами головного державного лікаря Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції Вячеслава ПСАРЕВА, співробітники СЕС узяли аналізи на різних збудників захворювання. Крім того, на обстеження взяті зразки всіх продуктів зі шкільної їдальні.

На даний момент уже перевірили всю документацію у постачальників, але продуктів із простроченими термінами реалізації не виявили.

Лікарі припускають, що у дітей харчова токсикоінфекція, але не виключається й кишковий вірус. Причини хвороби мають бути встановлені за декілька днів.