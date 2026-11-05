Ціни на нафту несподівано пішли вгору: що відбувається

Напередодні ціни на Brent і WTI впали більш ніж на 8% і досягли найнижчого рівня з кінця серпня.

Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2 долари після падіння напередодні. Водночас інвестори оцінюють, чи змінить поразка республіканців на проміжних виборах позицію президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном, пише Reuters.

Станом на 14:55 за київським часом вартість нафти марки Brent подорожчали на 2,19 дол., або на 2,3%, до 96,81 дол. за барель. Американська WTI зросла на 1,32 дол., або на 1,5%, до 89,44 дол. Напередодні обидва види нафти обвалилися більш ніж на 8% і закрилися на найнижчому рівні з 31 серпня.

Конфлікт з Іраном, який Трамп розпочав разом з Ізраїлем у лютому, а також зумовлене ним підвищення цін на паливо для американських споживачів стали головними приводами для невдоволення виборців під час розгромної поразки республіканців на виборах у Конгрес.

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"Ситуація на Близькому Сході залишається невирішеною, тому наразі спостерігається певне помірне відновлення цін", - зазначив аналітик з сировинних ринків UBS Джованні Стауново.

За словами старшого аналітика нафтового ринку Sparta Commodities Джун Го, ринки оцінюють вплив результатів виборів на подальші кроки Трампа щодо війни з Іраном і закладають у ціни більшу ймовірність її завершення.

"Попереду буде більше волатильності, оскільки шлях до повноцінної дипломатії для завершення війни все ще сповнений багатьох невідомих, а глобальні стратегічні резерви вже майже вичерпалися", - зазначила вона.

Аналітики наголошують, що невизначеність зберігатиметься до січня, коли свою роботу почне новий Конгрес під контролем демократів.

Попри нещодавнє падіння цін, ескалація конфлікту з Іраном, ймовірно, спричинить різкіше зростання вартості нафти марки Brent до діапазону 110-125 дол. за барель.

Ціни на нафту - останні новини

2 листопада вартість "чорного золота" знизилася більш ніж на 3% після того, як іранські та катарські чиновники ‌провели третій день поспіль переговорів щодо досягнення угоди про припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Однак вже 3 листопада ціни на нафту зросли майже на 2 долари після того, як США завдали удару по іранському острову Кешм. Чиновник з Тегерану тоді заявив, що угода про припинення війни ще далека. Саме це посилило побоювання щодо ескалації військових дій та зростання ризиків для поставок енергоносіїв.

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