В Херсонській області водій рейсового автобусу підробляв наркокур’єром

Херсон. 27 квітня. УНІАН. В Генічеську на Херсонщині працівники ДАІ затримали водія рейсового автобусу, який підробляв наркокур’єром.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УДАІ Херсонської області інспектори Генічеського ВДАІ, які знаходилися на маршруті патрулювання отримали оперативну інформацію, що 39-річний водій рейсового автобусу «MAN–9150», мешканець с. Стрілкове цього ж району, який займається пасажирськими перевозками по Генічеському району Херсонської області перевозить наркотичні речовини.

О 10.00 ранку міліціонери вже чекали вказаний автобус на місцевій автостанції. Після прибуття та висадки пасажирів співробітники ДАІ разом із понятими почали огляд маршрутки, під час якого у салоні під заднім сидінням було виявлено та вилучено суху речовину рослинного походження з пряним запахом коноплі, вагою близько 100 грамів, яка знаходилася у

поліетиленовому пакеті.

Підозрюваного було затримано і доставлено до райвідділу для з’ясування всіх обставин справи.

Медичне обстеження встановило, що під час затримання водій не був під дією наркотичних речовин, однак наразі вирішується питання порушення кримінальної справи щодо перевезення наркотиків, та питання позбавлення

підозрюваного ліцензії на пасажирські перевезення.