У «Борисполі» вилучено 7 кг героїну. Фото
13:20, 29 квітня 2011Кримінал
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Порушено справу
Київ. 29 квітня. УНІАН. В аеропорту «Бориспіль» виявлено спробу контрабанди близько 7 кг героїну, яку намагався здійснити громадянин Лівану, що прилетів до України з Туреччини.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.
Наркотична речовина знаходилася між стінками двох дорожніх валіз.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
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