У «Борисполі» вилучено 7 кг героїну. Фото

Київ. 29 квітня. УНІАН. В аеропорту «Бориспіль» виявлено спробу контрабанди близько 7 кг героїну, яку намагався здійснити громадянин Лівану, що прилетів до України з Туреччини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Наркотична речовина знаходилася між стінками двох дорожніх валіз.

За даним фактом порушено кримінальну справу.