У Криму передана до суду справа проти співробітника УБОЗ

Сімферополь. 29 квітня. УНІАН. Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу про звинувачення співробітника Управління з боротьби з організованою злочинністю в організації злочинної групи, яка з листопада 2008 по січень 2010 року скоїла ряд злочинів, пов`язаних із вимаганням чужого майна і трудовою експлуатацією громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

«За результатами розслідування організатору групи і його чотирьом спільникам інкриміновано здійснення вимагання і незаконної операції про передачу людини», - йдеться в прес-релізі.

Міліціонер обвинувачується також у зловживанні службовим становищем і підробці документів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура у січні порушила справу проти співробітника кримського управління МВС, що організував банду, члени якої штучно створювали боргові зобов`язання у громадян, щоб потім одержувати від них гроші. У разі неспроможності повернути псевдоборги людей примушували відпрацьовувати їх на промисловій базі.