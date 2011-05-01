У Донецьку за хабарництво затримано начальника колонії

Донецьк. 1 травня. УНІАН. Співробітниками УБОЗу та прокуратури Донецької області затримано начальника однієї з виправних колоній, підозрюваного в одержанні хабара.

Про це повідомили УНІАН в УБОЗ ГУМВС країни в Донецькій області.

Правоохоронцями була отримана оперативна інформація про те, що керівник колонії одержав хабар від ув`язненого за позитивне рішення питання, що стосується компетенції адміністрації установи (за підготовку документів на умовно-дострокове звільнення).

У ході операції, розробленої співробітниками УБОЗ у Донецькій області, начальника колонії було затримано.

Стосовно підозрюваного прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу за ст. 368 КК України "Одержання хабара".

Хабарнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

