Міліція Полтавщини розкрила замовне вбивство бізнесмена

Полтава. 3 травня. УНІАН. У Полтавській області місцеві правоохоронці розкрили замовне вбивство підприємця і затримали організатора злочину, замовника, посібника і кілера.

Як повідомив УНІАН начальник Полтавського обласного управління міліції, генерал-майор міліції Олександр Рудяк управління кримінального розшуку розкрило перше за останнє десятиліття замовне вбивство скоєне на території Полтавського краю.

«Причиною вбивства 46-річного миргородського підприємця, який займався продажем зерна, отрутохімікатів і мінеральних добрив, виявилися фінансові стосунки. Простіше сказати - вбивство бізнесмена замовив той, хто йому заборговував, а сума боргу становила сотні тисяч гривень. Щоб не віддавати гроші партнер вирішив позбутися кредитора», - розповів Олександр Рудяк.

Як розповів керівник міліції Полтавщини, 8 лютого бізнесмена запросили приїхати на склад хімікатів, який знаходиться поблизу Миргорода. Саме на території складів його і застрілив з револьвера калібру 5,6 мм кілер, як було встановлено згодом, 45-річний раніше судимий житель Харківської області. Тіло жертви, кілер та його посібник кинули неподалік складів в яму глибиною близько 2-х метрів і утрамбували землею.

Незабаром бізнесмена оголосили в розшук, як безвісти зниклого.

«Міліція відпрацьовувала кілька версій. Серед них - що зниклий бізнесмен сховався з грошима від своїх кредиторів, або ж версія того, що його боржники вирішили скоїти вбивство, щоб «списати» борги. Незабаром, оперативники вийшли на слід вбивці, а згодом і замовника», - повідомив Олександр Рудяк.

У кінці квітня міліція затримала організатора злочину, замовника, посібника і кілера.

Як з‘ясувалося, виконавець вбивства в радянські роки був працівником міліції і працював в органах позавідомчої охорони. Пізніше він був звільнений з міліції і потім засуджений за незаконне зберігання зброї.

На сьогодні всі затримані знаходяться під вартою.