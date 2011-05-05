У Шепетівці викрито підпільний рибний цех

Хмельницький. 5 травня. УНІАН. Працівники відділу ветеринарної міліції УМВС України в Хмельницькій області викрили підпільний цех із виготовлення оселедцю. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Хмельницькій області.

У Шепетівці 51-річний місцевий житель прямо у підвалі власного будинку займався виготовленням соленої риби «оселедець». Даний громадянин закупляв свіжоморожений оселедець на одному з базарів, солив рибу за власним рецептом в антисанітарних умовах та реалізовував свій продукт без відповідних документів про якість та безпечність на тому ж таки базарі.

Під час перевірки працівники міліції виявили та вилучили 60 кг свіжомороженого оселедця та 180 кг засоленої риби в поліпропіленових бідонах і пластмасовому відрі. Порушник притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог» та сплатить до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.