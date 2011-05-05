Суд ув’язнив полтавських «терористів»

Полтава. 5 травня. УНІАН. П'ятьох «терористів», які в серпні минулого року, погрожували підірвати столичне маршрутне таксі, і вимагали у силовиків 600 тисяч євро, ув’язнено від 3 до 5 років.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Апеляційний суд Полтавської області у квітні цього року оголосив вердикт членам організованої злочинної групи, які вимагали 600 тисяч євро готівкою у Міністерства внутрішніх справ і Служби Безпеки України в обмін на безпеку мешканців Києва.

П’ятьох «телефонних терористів», мешканців міста Пирятин Полтавського регіону, які погрожували підірвати об’єкти на громадському транспорті, затримали у серпні 2010-го працівники Служби безпеки України. Наймолодшому з них, 16-річному вимагачу, котрий призначив силовикам «побачення» на полі, поблизу села Олександрівка, надягли кайданки безпосередньо в момент передачі обумовленої суми, іншим чотирьом співучасникам, 21-го, 23-х і 29-ти років, – за місцем їх мешкання.

Під час досудового слідства було з’ясовано, що оприлюднені погрози мали цілком реальну основу. У затриманих вилучили вибухівки, тротиловий еквівалент якої складав близько 4 кг, і власне вибухові пристрої, придатні, за висновками вибухотехнічної експертизи, до вибуху за умови ініціювання засобами підриву, вилучені під час санкціонованих обшуків у помешканнях молодиків.

На судовому засіданні Апеляційного суду області підсудні щиро розкаялися у скоєному, однак усі, як один, заявили, що не мали наміру підірвати маршрутні таксі, а телефонними погрозами намагалися спонукати правоохоронні органи до виплати 600 тисяч євро. Вказану обставину суддівська колегія взяла до уваги при постановленні обвинувального вироку, яким співучасників було визнано винними у вимаганні, вчиненому організованою групою, у вираженні погрози знищення чужого майна загальнонебезпечним способом, а також у виготовленні вибухових речовин.

Ініціатора задуму засуджено до 5 років позбавлення волі, а його повнолітніх подільників, відповідно до персонального внеску у реалізований план, до 3 і 5 років неволі.

