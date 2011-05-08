На Луганщині за хабар затримали начальника ветлікарні

Київ. 8 травня. УНІАН. У Луганській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за хабарництво начальника районної лікарні ветеринарної медицини.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

Він вимагав та отримав дві тисячі гривень хабара від приватного підприємця за видачу йому ветеринарного дозволу на торгівлю м’ясною продукцією.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.