У Запоріжжі вчинено розбійний напад на магазин

Запоріжжя. 10 травня. УНІАН. У Запоріжжі невідомий у масці скоїв розбійний напад на магазин мережі мобільного зв`язку «Алло».

Як розповіли УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно сьогодні вдень у Жовтневому районі Запоріжжя.

«Майже опівдні невідомий чоловік у масці увірвався в приміщення магазину, розбив вітрину і викрав виставлені на ній мобільні телефони», - повідомили в міліції, зазначивши, що, згідно з первинними свідченнями працівників магазину, в руках у зловмисника в момент нападу був «предмет, схожий на пістолет».

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група: встановлюються обставини того, що сталося, і розмір заподіяної шкоди.