Суд ухвалив рішення щодо 'лікарки', яка влаштувала конфлікт на Борщагівці

Соломʼянський район суд взяв під варту підозрювану Валентину Молоду без права внесення застави.

Соломʼянський районний суд міста Києва розпочав розгляд запобіжного заходу для Валентини Молодої, яка брала участь у конфлікті на Петропавлівській Борщагівці та заявляла про незаконне утримання людей. Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду.

Перед засіданням кореспондент УНІАН запитав у Молодої, чому вона видавала себе за лікарку швидкої допомоги. У відповідь на це вона звинуватила журналіста в провокації і почала робити власні заяви.

Слідство інкримінує Молодій перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний стан та розголошення місце розташування військового обʼєкту. Зокрема прокурор під час засідання заявив, що Молода підготувала авто з ознаками швидкої допомоги і видавала себе за лікарку швидкої. На місці подій вона закликала інших осіб прибути до цього місця, а також вчиняла провокативні дії щодо військовослужбовців і розголосила їх місцезнаходження.

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Також обвинувачення заявляє, що Молода вчиняла злочин під виглядом надання послуг лікаря швидкої. За це вона просила від замовника 107 тисяч гривень. Прокуратура просить обрати лікарці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Оновлення. 18:15. Під час засідання Молода заявила, що дізналася про цю катівню від дівчини на імʼя Тетяна (їй теж зараз обирають запобіжний - УНІАН), яка повідомила, що її родич перебуває за цією адресою в тяжкому стані. Молода заявила, що поїхала на цю локацію, щоб врятувати чоловіка.

Також під час засідання Молода наполягала на тому, що вона нібито не знала, що закликала людей вриватися на військовий обʼєкт. Водночас прокурори зазначили, що покази свідків, докази у вигляді відеоматеріалів, попередні дописи і листування Молодої свідчать про протилежне.

Суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання сторони обвинувачення та обрати Молодій заставу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави . Після засідання Молода заявила, що подаватиме апеляцію на це рішення. Також вона заявила про плани найняти адвоката, оскільки під час цього засідання її захисницю надала держава.

Що відомо про Валентину Молоду

Валентина Молода стала однією з ключових фігур під час інциденту на Петропавлівській Борщагівці, де сталася сутичка між місцевими жителями, військовими та поліцією. Вона приїхала на місце в костюмі медсестри на кареті швидкої допомоги. Також вона вела онлайн-трансляцію з місця подій.

Раніше про затримання Молодої повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, перед подіями жінка три дні проводила "розвідку" цього будинку. Під час затримання, за словами Буданова, в телефоні жінки були виявлені "певні матеріали", які вказують на свідомість її дій.

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