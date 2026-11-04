Сім країн Шенгенської зони продовжать проводити перевірки на кордонах у 2027 році

Наразі прикордонний контроль зберігається у восьми країнах Шенгенської зони.

Станом на 4 листопада 2026 року вісім країн Шенгенської зони здійснюють тимчасовий прикордонний контроль на деяких або всіх своїх внутрішніх кордонах. Йдеться про Австрію, Данію, Італію, Німеччину, Норвегію, Польщу, Францію та Швецію.

При цьому сім із них уже повідомили Європейську комісію про те, що перевірки триватимуть і в 2027 році, пише SchengenVisaInfo.

Зокрема, Данія, Норвегія та Швеція заявили про введення контролю на нові шестимісячні періоди – з 12 листопада 2026 року по 11 травня 2027 року. Продовження заходів відбулося через п'ять місяців після того, як Єврокомісія рекомендувала цим країнам розпочати поетапне скасування перевірок.

Відео дня

Данія обґрунтовує необхідність контролю на сухопутних і морських кордонах з Німеччиною ризиками саботажу, тероризму та організованої злочинності. Норвегія вказує на загрози своєму енергетичному сектору та небезпеку диверсій, а Швеція серед причин називає транскордонну організовану злочинність, загрози, що виходять від Росії, гібридні загрози, використання мігрантів як інструменту тиску, а також події в Сеуті.

Втім, список країн поступово скорочується: Нідерланди припинили здійснювати контроль наприкінці вересня, а Італія та Іспанія відмовилися від взаємних перевірок на авіарейсах і поромних маршрутах – заходів, запроваджених ними одна проти одної на тлі кризи в Сеуті влітку того ж року.

Де мандрівникам слід очікувати прикордонного контролю

Видання підкреслює, що туристам варто насамперед звертати увагу на масштаб таких перевірок. Наприклад, Франція та Швеція запровадили контроль на всіх своїх внутрішніх кордонах, включаючи авіарейси з інших країн Шенгенської зони, а Німеччина – на всіх дев'яти своїх сухопутних кордонах.

В інших державах заходи мають більш обмежений характер: Італія перевіряє лише кордон зі Словенією, Польща – кордони з Німеччиною та Литвою, а Норвегія – лише порти, пов'язані поромним сполученням з іншими країнами Шенгенської зони (отже, на водіїв, які в'їжджають до Норвегії зі Швеції суходолом, норвезькі заходи контролю не поширюються).

Що це означає для мандрівників

Згідно зі Шенгенським кодексом про кордони, контроль на внутрішніх кордонах є крайнім заходом і повинен мати тимчасовий характер. Після реформи кодексу, проведеної у 2024 році, в разі виникнення передбачуваної загрози країни можуть запроваджувати контроль на строк до шести місяців, при цьому загальна тривалість таких заходів не повинна перевищувати двох років. У ситуаціях, які в регламенті визначаються як "виняткові обставини", країна може продовжити контроль ще на шість місяців, а потім – ще на один, останній шестимісячний термін.

На практиці ж деякі держави здійснюють перевірку мандрівників набагато довше, щоразу повідомляючи про запровадження нового періоду контролю та часто посилаючись на появу нових загроз.

Наприклад, у Німеччині контроль на деяких внутрішніх кордонах діє безперервно з 13 вересня 2015 року, в Австрії такий контроль здійснюється з 16 вересня 2015 року, у Швеції – з 12 листопада 2015 року, а в Данії – з 4 січня 2016 року. Франція проводить перевірки безперервно з 1 листопада 2018 року, Норвегія – з 12 листопада 2021 року, Італія (на кордоні зі Словенією) – з 21 жовтня 2023 року, а Польща – з 7 липня 2025 року.

Для мандрівників такі заходи означають скоріше вибіркові перевірки, а не повноцінний паспортний контроль у кожному пункті перетину кордону. Більшість мандрівників, які пересуваються автомобілем або поїздом, перетинають кордони без зупинок, однак у будь-якої особи можуть вимагати пред'явити посвідчення особи.

Щоб уникнути неприємностей, громадянам ЄС та Шенгенської зони слід мати при собі чинний паспорт або національне посвідчення особи. Водійське посвідчення не є документом, що дає право на перетин кордону.

Громадянам країн, що не входять до ЄС, необхідно мати при собі паспорт, а також, якщо це потрібно, шенгенську візу або дозвіл на проживання (навіть у разі одноденної поїздки до сусідньої країни).

Водіям, а також пасажирам автобусів і поромів, які перетинають кордони з вищезазначеного списку, слід враховувати можливі затримки в місцях проведення перевірок.

Що буде далі

Наступна важлива дата – 18 грудня 2026 року: до цього моменту має завершитися контроль, що здійснюється Італією на кордоні зі Словенією. Італія зберігає їх без перерви з жовтня 2023 року. При цьому на момент складання останнього списку Європейською комісією повідомлення про їхнє продовження від італійської сторони не надходило.

Навесні 2027 року закінчуються терміни дії заходів одразу в кількох країнах: 15 березня – в Австрії та Німеччині, 30 березня – у Польщі, 30 квітня – у Франції, а 11 травня – у Данії, Норвегії та Швеції. Кожному уряду доведеться вирішити, чи продовжувати дію контролю. У тих випадках, коли перевірки тривають понад рік, владі також доведеться пояснити Європейській комісії, чому звичайних поліцейських заходів усередині країни недостатньо.

Що ще потрібно врахувати туристам

Як раніше повідомляв УНІАН, з 10 квітня 2026 року повноцінно запрацювала нова система в’їзду до ЄС для громадян із третіх країн. Тепер замість звичних штампів у паспортах у мандрівників прямо на кордоні під час першого в’їзду беруть відбитки пальців і роблять свіжу фотографію.

Крім того, у майбутньому має запрацювати система платного в’їзду до Євросоюзу ETIAS, але її впровадження постійно відкладається.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.